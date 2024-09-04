رسالة من أليو ديانج إلى الأهلي وجمهوره

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 11:04

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي

وجه أليو ديانج لاعب الخلود السعودي رسالة إلى النادي الأهلي وجمهوره بعد رحيله.

وكتب ديانج عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كان شرفا لي أن أمثل النادي الأهلي".

وأضاف "شكرا لكم وأود أن أشكر الجميع في النادي والجمهور الرائع على الحب والدعم".

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وأتم "حان الوقت الآن للفصل التالي وأنا متحمس للتحديات القادمة، وداعا".

وانتقل ديانج من الأهلي إلى الخلود لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وخاض ديانج الموسم الماضي مع الأهلي 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الأهلي أليو ديانج الخلود
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