بارالمبياد باريس - من أجل ميدالية أولى.. جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 00:46

كتب : محمد سمير

البعثة المصرية في بارالمبياد باريس

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اليوم الأربعاء.

وتنطلق منافسات رفع الأثقال اليوم الأربعاء وهي الرياضة الأوفر حظا للبعثة المصرية لحصد الميداليات.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و 7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

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وتقام بارالمبياد باريس خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مواعيد البعثة المصرية يوم الأربعاء 4 سبتمبر:

11:30 صباحا (بوتشيا) - مصر × تايلاند - ربع نهائي زوجي المختلط

2:35 عصرا (رفع أثقال) - إيناس الجبالي - وزن 41 كجم

7:35 مساء (رفع أثقال) - طه عبد المجيد - وزن 54 كجم

بارالمبياد باريس رفع أثقال
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