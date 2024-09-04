مصدر مقرب من ديفيد ميخائيل يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك

ترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع ديفيد ميخائيل حارس المرمى السويدي صاحب الأصول المصرية.

وذكر موقع "FotbollDirekt" السويدي أن ميخائيل على رادار نادي الزمالك خلال هذا الصيف.

وقال مصدر مقرب من ديفيد ميخائيل لـ FilGoal.com: "كان هناك مفاوضات مع الزمالك لكنها توقفت منذ 4 أيام".

وأضاف "اللاعب تم إعارته إلى ناد فنلندي وتوجد صعوبة في قطع إعارته".

الحارس صاحب الـ25 يعلب ضمن صفوف فارنامو السويدي الذي يملك عقد اللاعب.

وأعير ديفيد ميخائيل من فارنامو إلى لاهتي الفنلندي خلال هذا الصيف.

ديفيد ميخائيل سبق له اللعب لأندية إف كيه تابي وإف سي ستوكهولم بالدوري السويدي.

وشارك ديفيد ميخائيل خلال 64 مباراة في مسيرته وسكنت شباكه 127 هدفا وحافظ عليها خلال 11 مباراة.

يذكر أن الزمالك جدد عقدي الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد.

وكان من المفترض أن ينتهي عقدي عواد وصبحي حارسي الزمالك بنهاية الموسم المنصرم.