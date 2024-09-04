سويلم: الأهلي سيستلم درع الدوري بشكله الجديد.. وموعد بداية الموسم المقبل

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية على أن الدرع الدوري الجديد قد وصل إلى مصر وسيتم تقديمه للأهلي.

وقال سويلم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي لم يستلم الدرع لأن هناك تنسيق حدث مع مجلس إدارة النادي الأهلي وبسبب عدم وجود مارسيل كولر وأغلب اللاعبين وحصولهم على فترة إجازة ومحمود الخطيب رئيس النادي كان يريد تواجد الجميع، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التقصير من قبل رابطة الأندية".

وواصل "سيتم تقديم شكل جديد لدرع الدوري في تتويج الأهلي، الدرع وصل بشكل طبيعي وجاهز للتسليم وسيتم الإعلان عنه في احتفالية محترمة".

وتابع "كنا نريد تسليم الدرع في آخر مباراة بالدوري ولكن الأهلي أعطى إجازة للاعبين الكبار وسيكون هناك احتفالية في أحد الفنادق بالقاهرة".

وأضاف "الـ 18 نادي عرض عليهم 3 أشكال للدوري في الموسم المقبل ويتم حاليا دراسة شكل جديد، الدوري سيبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وحاليا يدرس عامر حسين تصور كيفية موعد إنهاء الدوري في الثلاثة أشكال".

وأتم "سيتم انتخاب رابطة الأندية الجديدة في أول شهر أكتوبر المقبل".

وتوج الأهلي بالدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.