التجربة الرابعة.. الجيش الملكي يتعاقد مع محمود بن حليب

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

محمود بنحليب - الرجاء المغربي

أتم نادي الجيش الملكي المغربي إجراءات التعاقد مع محمود بن حليب.

وانضم نجم الرجاء السابق إلى الجيش الملكي قادما من نهضة الزمامرة.

وأعلن نادي الجيش الملكي تعاقده بشكل رسمي مع بن حليب دون ذكر تفاصيل التعاقد.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: إنهاء تراخيص الأندية إلكترونيا بدأ من الموسم الماضي انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر تقرير: بعد صراع على ضمه.. أوناحي يختار ناديه الجديد دي مارزيو: ناد مصري يفاوض فيورنتينا لضم صابيري

وسيخوض بن حليب التجربة الرابعة في منافسات الدوري المغربي.

وسبق لبن حليب اللعب في أندية، الرجاء وشباب المحمدية ونهضة الزمامرة.

كما سبق لبن حليب خوض تجربة خارجية بالدوري الليبي مع نايد أهلي بنغازي.

محمود بن حليب الجيش الملكي
نرشح لكم
خبر في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم الشرق الأوسط: البركاوي يصل بريدة للانضمام لـ الرائد تقرير تركي يكشف سبب رحيل تريزيجيه عن طرابزون سبور خبر في الجول - بعدما فسخ عقده من طرف واحد.. المصري يسعى لضم بابي بادجي بعد الهزيمة الأولى.. موكوينا: أحتاج للوقت مع الوداد بعد موسم وحيد مع السد.. فلامنجو يضم جونزالو بلاتا رسميا: الدحيل يضم الفرنسي بنجامين بوريجو من رين النني يصنع.. الجزيرة يفوز على العروبة بثنائية بالدوري الإماراتي
أخر الأخبار
رئيس غزل المحلة: تقدمنا بشكوى ضد الزنفلي.. ولن نترك حقوقنا 2 ساعة | الكرة المصرية
بارالمبياد باريس - من أجل ميدالية أولى.. جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 2 ساعة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من ديفيد ميخائيل يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
سويلم: الأهلي سيستلم درع الدوري بشكله الجديد.. وموعد بداية الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
التجربة الرابعة.. الجيش الملكي يتعاقد مع محمود بن حليب 3 ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: إنهاء تراخيص الأندية إلكترونيا بدأ من الموسم الماضي 3 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 3 ساعة | رياضات أخرى
انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس