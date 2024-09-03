التجربة الرابعة.. الجيش الملكي يتعاقد مع محمود بن حليب
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 23:53
كتب : FilGoal
أتم نادي الجيش الملكي المغربي إجراءات التعاقد مع محمود بن حليب.
محمود بن حليب
النادي : الأهلي بنغازي
وانضم نجم الرجاء السابق إلى الجيش الملكي قادما من نهضة الزمامرة.
وأعلن نادي الجيش الملكي تعاقده بشكل رسمي مع بن حليب دون ذكر تفاصيل التعاقد.
✨مرحبا بلاعبنا الجديد #محمود_بنحليب
✨Welcome #Mahmoud_Benhalib#asfar#mercato pic.twitter.com/BQ4yO0flWS— Association Sportive des Forces Armées Royales (@ASFAR_Officiel) September 3, 2024
وسيخوض بن حليب التجربة الرابعة في منافسات الدوري المغربي.
وسبق لبن حليب اللعب في أندية، الرجاء وشباب المحمدية ونهضة الزمامرة.
كما سبق لبن حليب خوض تجربة خارجية بالدوري الليبي مع نايد أهلي بنغازي.
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