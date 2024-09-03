التجربة الرابعة.. الجيش الملكي يتعاقد مع محمود بن حليب

أتم نادي الجيش الملكي المغربي إجراءات التعاقد مع محمود بن حليب.

وانضم نجم الرجاء السابق إلى الجيش الملكي قادما من نهضة الزمامرة.

وأعلن نادي الجيش الملكي تعاقده بشكل رسمي مع بن حليب دون ذكر تفاصيل التعاقد.

وسيخوض بن حليب التجربة الرابعة في منافسات الدوري المغربي.

وسبق لبن حليب اللعب في أندية، الرجاء وشباب المحمدية ونهضة الزمامرة.

كما سبق لبن حليب خوض تجربة خارجية بالدوري الليبي مع نايد أهلي بنغازي.