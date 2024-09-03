اتحاد الكرة: إنهاء تراخيص الأندية إلكترونيا بدأ من الموسم الماضي

كشف اتحاد الكرة عن بدء العمل بطريقة الحصول على التراخيص إلكترونيا للأندية المصرية من الموسم الماضي.

وقال اتحاد الكرة في بيان عبر المركز الإعلامي للاتحاد: "تم بدء العمل على إنهاء تراخيص الأندية عبر المنصة الإلكترونية منذ يونيو من عام 2023 الماضي وتم إخطار الأندية بذلك".

وأضاف "الأندية تدخل للمنصة وتقدم كافة الأوراق والمستندات عبر المنصة للحصول على الترخيص الخاص بها وتم شرح ذلك خلال مؤتمر في اتحاد الكرة بحضور الأندية يوم 6 يونيو 2023 الماضي لشرح آلية عمل التطبيق".

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وواصل "أرسلنا خطابات للأندية بتاريخ 3 سبتمبر كإجراء روتيني لتسجيل الأندية وتحديدا الصاعدة للدوري الممتاز والحصول على التراخيص الخاصة بها".

وأتم تصريحاته "الموسم الحالي هو الأول الذي يُلزم فيه الاتحاد الإفريقي الأندية المصرية بضرورة تطبيق شروط دوري المحترفين وعدم اقتصار الأمر على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".