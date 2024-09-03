اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 23:38

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش 2024.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على ملاعب نادي O West الرياضي بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك في البطولة 125 لاعبا ولاعبة من 25 دولة مختلفة.

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وتغلبت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في تحقيق الفوز على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما فازت نور الشربيني على البلجيكية تيني جيليس بنفس النتيجة.

أما على مستوى الرجال فحسم علي فرج لاعب وادي دجلة تأهله بالتغلب على زميله مازن هشام بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما ودع طارق مؤمن المنافسات بعد الانسحاب في الشوط الثاني أمام البيروفي دييجو إلياس بسبب الإصابة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.

وتستكمل باقي مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء.

إذ تلعب نوران جوهر أمام روان العربي، كما تواجه ندى عباس زميلتها سنا إبراهيم.

أما على مستوى الرجال فيلعب مصطفى عسل أمام الإنجليزي محمد الشوربجي، والنيوزلاندي بول كول يلعب ضد الإنجليزي مروان الشوربجي.

يذكر أن علي فرج لاعب وادي دجلة يحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

بينما هانيا الحمامي تحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

وستقام مباريات نصف النهائي يوم 5 سبتمبر، فيما يقام النهائي يوم 6 سبتمبر.

اسكواش علي فرج نور الشربيني
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