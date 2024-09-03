انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

انضم محمد صلاح لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة كاب فيردي.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وانتظم صلاح في المعسكر بعد وصوله من إنجلترا عقب مشاركته مع ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد.

وشارك صلاح في المران الجماعي لمنتخب مصر مباشرة عقب وصوله للمعسكر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أمس الإثنين.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.