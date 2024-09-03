انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر × بوركينا

انضم محمد صلاح لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة كاب فيردي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وانتظم صلاح في المعسكر بعد وصوله من إنجلترا عقب مشاركته مع ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد.

أخبار متعلقة:
تقرير إنجليزي: ليفربول يستعد للتفاوض على تجديد تعاقد محمد صلاح روبرتسون يوضح ما لم يراه الجمهور في أداء صلاح ودياز ضد يونايتد سلوت: اقتراب عقد صلاح من نهايته؟ أنا لا أتحدث عن العقود.. ولكن تقييم صلاح أمام ضحيته المفضلة من الصحف الإنجليزية

وشارك صلاح في المران الجماعي لمنتخب مصر مباشرة عقب وصوله للمعسكر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أمس الإثنين.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

محمد صلاح منتخب مصر
نرشح لكم
بعد انضمام حجازي وتريزيجيه ومرموش.. المنتخب يخوض مرانه استعدادا لـ كاب فيردي في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر مران منتخب مصر - في انتظار المحترفين.. انتظام 21 لاعبا تحت قيادة حسام حسن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وكاب فيردي انتظام لاعبي الأهلي وبيراميدز والنني في معسكر منتخب مصر أصبحوا 9 لاعبين.. زيزو وناصر ماهر وشحاتة يغادرون معسكر الزمالك للانضمام لمنتخب مصر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: جهاز المنتخب مصدوم من تصرف الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
رئيس غزل المحلة: تقدمنا بشكوى ضد الزنفلي.. ولن نترك حقوقنا 8 ساعة | الكرة المصرية
بارالمبياد باريس - من أجل ميدالية أولى.. جدول مواعيد منافسات البعثة المصرية 8 ساعة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من ديفيد ميخائيل يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
سويلم: الأهلي سيستلم درع الدوري بشكله الجديد.. وموعد بداية الموسم المقبل 8 ساعة | الكرة المصرية
التجربة الرابعة.. الجيش الملكي يتعاقد مع محمود بن حليب 9 ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: إنهاء تراخيص الأندية إلكترونيا بدأ من الموسم الماضي 9 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 9 ساعة | رياضات أخرى
انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس