تقرير: بعد صراع على ضمه.. أوناحي يختار ناديه الجديد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

اختار الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي ناديه الجديد الذي سينتقل لصفوفه.

وكشف موقع فوت ميركاتو في وقت سابق، توصل كل من باناثينايكوس وأولمبياكوس إلى اتفاق مع أولمبيك مارسيليا بشأن ضم عز الدين أوناحي. (طالع التفاصيل)

ويريد الفريقان ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة، حسب التقرير.

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موقع هسبورت المغربي كشف منذ قليل عن اختيار أوناحي الانضمام لنادي باناثينايكوس وتفضيل عرضه على غريمه أولمبياكوس.

ويمتد سوق الانتقالات في الدوري اليوناني حتى 14 سبتمبر الجاري.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا الفرنسي حنى صيف 2027.

على مدار فترة الانتقالات الصيفية كان أوناحي هدفا لأندية الدوري السعودي، كما ارتبط بالانتقال إلى نادي السد القطري.

ففي أواخر يوليو الماضي، كان أوناحي على بعد خطوة واحدة من الانتقال لنادي السد القطري.

وبحسب صحيفة الراية القطرية وقتها، فإن أوناحي كان قريبا من الانتقال لنادي السد.

موقع "لو سبورت 360" المغربي أشار في وقت سابق إلى أن مهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي مارسيليا ضغط على أوناحي للتوقيع لأحد الفرق القطرية.

وأضاف التقرير ذاته أن بن عطية هدد اوناحي بالإبعاد عن تشكيلة مارسيليا في حال رفضه الانتقال للدوري القطري.

أوناحي صاحب الـ 24 عاما يلعب في مارسيليا منذ يناير 2023 قادما من أنجيه.

ولعب أوناحي 44 مباراة مع مارسيليا وسجل 3 أهداف وصنع آخر في جميع المسابقات.

عز الدين أوناحي مارسيليا باناثانيكوس
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