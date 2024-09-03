دي مارزيو: ناد مصري يفاوض فيورنتينا لضم صابيري

يدخل نادي مصري في مفاوضات من أجل ضم عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف جاينلوكا دي مارزيو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن دخول نادي مصري في مفاوضات مع فيورنتينا.

وأشار إلى أن المفاوضات بين النادي المصري وفيورنتينا من أجل ضم عبد الحميد صابيري لاعب منتخب المغرب.

ولم يذكر دي مارزيو اسم النادي المصري الذي يتفاوض مع فيورنتينا لضم اللاعب.

وانتقل صابيري إلى فيورنتينا من سامبدوريا في يناير 2023.

وخرج صابيري إلى الفيحاء السعودي الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويلعب الدولي المغربي صاحب الـ 27 عاما في مركز صناعة اللعب بجانب الجناح الأيسر.

وخاض صابيري 11 مباراة بقميص منتخب المغرب منذ سبتمبر 2022.

وكان ضمن قائمة الفريق الذي حصد المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب صابيري 23 مباراة مع نادي الفيحاء السعودي الموسم الماضي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع مثلهم.

بينما لم يلعب أي مباراة بقميص نادي فيورنتينا إذ خرج إعارة مرتين الأولى لسامبدوريا والأخرى مع الفيحاء السعودي.