نائب رئيس المصري لـ في الجول: طلبا اللعب على استاد العاصمة الإدارية الموسم المقبل

يسعى النادي المصري لنقل مبارياته في الدوري المصري الموسم المقبل لاستاد آخر غير برج العرب بالإسكندرية.

وقال الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري لـFilGoal.com: "خاطبنا الجهات المعنية لطلب خوض المصري مباريات الدوري الموسم المقبل على استاد العاصمة الإدارية بدلا من برج العرب".

وأضاف "وذلك نظرا لقرب المسافة إليه من بورسعيد والتي تبلغ ساعة ونصف فقط بدلا من 4 ساعات كان يستغرقها الجمهور للسفر إلى الإسكندرية".

وأتم تصريحاته "كذلك وضعنا اسم استاد هيئة قناة السويس ضمن الملاعب المختارة لخوض المباريات عليها في الموسم المقبل في حالة تعذر اللعب على استاد العاصمة الإدارية".

ويلعب المصري مبارياته في برج العرب منذ عام 2012 وحتى الآن.

وتم افتتاح استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة في شهر مارس الماضي ولعب عليه منتخب مصر مباراتين ضد نيوزيلاندا وكرواتيا.