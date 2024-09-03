"إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة وداعية من تريزيجيه لـ طرابزون سبور

أرسل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان القطري رسالة لجماهير فريقه السابق طرابزون سبور.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وانتقل تريزيجيه للريان القطري على سبيل الإعارة قادما من طرابزون.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا لفريقي المذهل والمشجعين الرائعين على كل الذكريات التي لا تنسى داخل الملعب وخارجه، لقد كان شرفا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي، سأعتز دائما بالوقت الذي قضيته هنا وبالروابط التي تشكلت مع زملائي في الفريق والمشجعين".

"على الرغم من أن رحلتي مع هذا الفريق قد تكون على وشك النهاية إلا أن حبي لك والامتنان لهذا النادي لن يتلاشى أبدا، شكرا لكم جميعا على الدعم اللا متناهي ولجعل هذه التجربة مميزة حقا، إلى اللقاء وليس وداعا",

ويتواجد تريزيجيه في الوقت الحالي بمعسكر منتخب مصر مصر استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وخضع تريزيجيه للكشف الطبي يوم الأحد قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

وكشف نادي الريان القطري عن ضم تريزيجيه بفيديو دعائي بعنوان "محمود تريزيجيه.. اختار الريان".

وكان الريان قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال أمس الإثنين من أجل عدد اللاعبين الأجانب.

وأشارت التقارير التركية عن انتقال تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.