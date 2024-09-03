مصدر من الأهلي لـ في الجول: إبرام صفقات جديدة هو احتمال وارد حتى نهاية القيد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:38

كتب : أحمد الخولي

صفقات الأهلي الصيفية - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - عمر الساعي - أشرف داري

نفى مصدر مسؤول من الأهلي أن يكون النادي قرر عدم إبرام صفقات أخرى لدعم فريق كرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "احتمال دعم الفريق بصفقات جديدة مستمر حتى آخر لحظة في فترة الانتقالات خاصة أن الفريق لديه مكان لاعب أجنبي شاغر والقيد المحلي مستمر لفترة طويلة".

وأضاف "صحيح أن الصفقات التي أبرمها الأهلي حتى الآن جيدة ووفقا لطلبات كولر، لكن لا يوجد أدنى مانع للدعم بأي لاعب نرى أنه سيقدم الإضافة للفريق".

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وواصل "لا يصح أن يُفرض على الأهلي ضرورة التعاقد مع لاعب أو حتى القول إن النادي لن يبرم صفقات أخرى، لأن الأهلي يتخذ قراراته بشأن الصفقات وفقا لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني".

وكان الأهلي تعاقد مع كل من يوسف أيمن مدافع منتخب قطر والدحيل السابق والذي يحمل الجنسية المصرية أيضا على سبيل الإعارة.

وكذلك تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر السابق لسوتشي الروسي على سبيل الإعارة.

الأهلي تعاقد أيضا مع أشرف داري مدافع منتخب المغرب وبريست الفرنسي.

وأخيرا ضم الأهلي عمر الساعي لاعب الإسماعيلي السابق.

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