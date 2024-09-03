بنفس اليوم .. الزمالك يواجه راية والشرطة العراقي وديا
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك خوضه مبارتين وديتين إضافيتين ضمن معسكر برج العرب.
وسيلتقي الزمالك مع كل من راية والشرطة العراقي يوم السبت المقبل.
مباراة راية ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما سيتواجه الزمالك والشرطة العراقي في السادسة مساء بمجموعة أخرى من اللاعبين.
وخاض الزمالك حتى الآن مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب وفاز خلالهما على سبورتنج والشعلة السعودي.
ويقيم الزمالك معسكرا مغلقا ببرج العرب حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.
ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
نرشح لكم
سويلم: الأهلي سيستلم درع الدوري بشكله الجديد.. وموعد بداية الموسم المقبل اتحاد الكرة: إنهاء تراخيص الأندية إلكترونيا بدأ من الموسم الماضي دي مارزيو: ناد مصري يفاوض فيورنتينا لضم صابيري نائب رئيس المصري لـ في الجول: طلبا اللعب على استاد العاصمة الإدارية الموسم المقبل كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن ضم الثنائي هشام عادل وأحمد الشيمي رغم إعلان غزل المحلة ضمه.. الزنفلي لـ في الجول: وقعت لحرس الحدود مصدر من الأهلي لـ في الجول: إبرام صفقات جديدة هو احتمال وارد حتى نهاية القيد الريان يعلن ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة