بنفس اليوم .. الزمالك يواجه راية والشرطة العراقي وديا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الشعلة السعودي

أعلن نادي الزمالك خوضه مبارتين وديتين إضافيتين ضمن معسكر برج العرب.

وسيلتقي الزمالك مع كل من راية والشرطة العراقي يوم السبت المقبل.

مباراة راية ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما سيتواجه الزمالك والشرطة العراقي في السادسة مساء بمجموعة أخرى من اللاعبين.

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وخاض الزمالك حتى الآن مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب وفاز خلالهما على سبورتنج والشعلة السعودي.

ويقيم الزمالك معسكرا مغلقا ببرج العرب حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الشرطة العراقي
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