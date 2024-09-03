الريان يعلن ضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري ضم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي.

ويتواجد تريزيجيه في الوقت الحالي بمعسكر منتخب مصر مصر استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وخضع تريزيجيه للكشف الطبي يوم الأحد قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

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وكشف نادي الريان القطري عن ضم تريزيجيه بفيديو دعائي بعنوان "محمود تريزيجيه.. اختار الريان".

وكان الريان قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال أمس الإثنين من أجل عدد اللاعبين الأجانب.

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وأشارت التقارير التركية عن انتقال تريزيجيه إلى الريان القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.

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