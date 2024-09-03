تقرير: أولمبياكوس يخطط لضم زياش

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - حكيم زياش

يخطط نادي أولمبياكوس اليوناني للتعاقد مع المغربي حكيم زياش.

ويمتد سوق الانتقالات في الدوري اليوناني حتى 14 سبتمبر الجاري.

وبحسب صحيفة "sportday" اليونانية، فإن الدولي المغربي حكيم زياش، ضمن اهتمامات نادي أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضحت التقارير أن زياش لا يعيش أفضل أوقاته مع جالاتا سراي ويرغب النادي اليوناني في استغلال وضعيته الصعبة.

زياش انضم بشكل نهائي إلى جالاتا سراي بعدما لعب الموسم المنصرم نعارا من تشيلسي.

المغربي صاحب الـ 31 عاما شارك مع جالاتاسراي في 27 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وحقق زياش لقب الدوري التركي مع جالاتا سراي في الموسم المنصرم.

وكان زياش قد انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وسبق أن حاز جائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2018.

أولمبياكوس حكيم زياش جالاتاسراي ميركاتو
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