تشيلسي يعلن انسحاب بالمر من معسكر منتخب إنجلترا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

كول بالمر - إنجلترا - إسبانيا - يورو 2024

أعلن نادي تشيلسي انسحاب لاعبه كول بالمر من معسكر منتخب إنجلترا وعودته للفريق مرة أخرى.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

إنجلترا

وأكد تشيلسي عبر موقعه الرسمي عودة بالمر إلى النادي لمواصلة التأهيل من المشاكل الجسدية التي يعاني منها.

واختار لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا كول بالمر ضمن 3 لاعبين من تشيلسي بجانب نوني مادويكي وليفي كولويل.

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ويلعب منتخب إنجلترا ضد كل من أيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية يومي 7 و10 سبتمبر.

وشهدت القائمة تواجد آنخيل جوميز وتينو ليفرامينتو ومورجان جبس وايت ونوني مادويكي لأول مرة.

فيما عاد لها هاري ماجواير بعدما غاب عن المشاركة في يورو 2024 للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- نيك بوب (نيوكاسل)

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جويهي (كريستال بالاس)- إزري كونسا (أستون فيلا)- ريكو لويس (مانشستر سيتي)- تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)- هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)- جون ستونز (مانشستر سيتي)

الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)- كونور جالاجير (أتليتكو مدريد)- مورجان جبس وايت (نوتنجام فورست)- آنخيل جوميز (ليل)- كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (أرسنال)

الهجوم: جارود بوين (وست هام)- إيبيريشي إيزي (كريستال بالاس)- أنتوني جوردون (نيوكاسل)- جاك جريليش (مانشستر سيتي)- هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (تشيلسي)- بوكايو ساكا (أرسنال)- أولي واتكنز (أستون فيلا)

كول بالمر تشيلسي منتخب إنجلترا
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