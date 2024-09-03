نيس يعلن تقديم عبد المنعم وموكوكو الأربعاء

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي موعد تقديم الثنائي محمد عبد المنعم ويوسوفا موكوكو لوسائل الإعلام.

وتقرر تقديم النادي الفرنسي للثنائي غدا الأربعاء في الثانية والنصف عصرا.

وكان نيس قد أعلن ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، بجانب استعارة يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

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ويأتي ذلك رغم تواجد محمد عبد المنعم في قائمة منتخب مصر المقرر أن يلعب أمام كاب فيردي مساء يوم الجمعة.

ويلعب الفراعنة أمام كاب فيردي في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وشارك محمد عبد المنعم لأول مرة مع نيس يوم الأحد في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.

وبدأ عبد المنعم اللقاء من على مقاعد البدلاء بينما بدأ الكندي الجديد مويس بومبيتو أساسيا بجوار القائد المخضرم دانتي.

وانضم عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي لمدة 4 أعوام.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع فريق نيس.

نيس محمد عبد المنعم
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