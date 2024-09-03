بمشاركة بنتايك.. الزمالك يفوز على الشعلة السعودي بثلاثية وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب .

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وشهدت المباراة مشاركة المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر الجديد للزمالك.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بن بنتايك

الوسط: زياد كمال - سيف جعفر – سيد عبد الله

الهجوم: شيكابالا – سامسون – حسام أشرف

وسجل سيد عبد الله الهدف الأول في الدقيقة 3 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: محمود الشناوي

الدفاع: أحمد محمود – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم

الهجوم: محمد عاطف – ناصر منسي – مصطفى شلبي

وأضاف أحمد عبد الرحيم الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60، وأكمل ناصر منسي الثلاثية في الدقيقة 90.