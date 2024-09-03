العربي السادس مع عبد المنعم.. نيس يتعاقد مع مدافع منتخب تونس

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

نيس - محمد عبد المنعم

أتم نادي نيس الفرنسي إجراءات التعاقد مع التونسي علي العابدي.

وانضم العابدي لصفوف نيس قادما من كان أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية.

وأعلن نيس التعاقد مع علي العابدي ليصبح العربي السابع بصفوف الفريق.

وسيزامل العابدي، اللاعب الدولي المصري محمد عبد المنعم القادم من الأهلي.

وظهر عبد المنعم مع نيس للمرة الأولى في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وحقق نيس أول انتصاراته هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة في أول جولتين.

ويعتبر العابدي سادس صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من محمد عبد المنعم وتانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو وأخيرا يوسوفا موكوكو مهاجم دورتموند.

وخاض العابدي 33 مباراة مع كان وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وارتدى العابدي قمصان أندية الترجي والملعب التونسي والإفريقي والصفاقسي، قبل الانتقال إلى فرنسا.

نيس محمد عبد المنعم علي العابدي
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