الدرجة الثانية - أيمن المزين يعتذر عن عدم قيادة السكة الحديد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

أيمن المزين - طنطا

أعلن أيمن المزين المدير الفني اعتذاره عن عدم قيادة فريق السكة الحديد الموسم المقبل.

وكان رضا شحاتة هو الآخر بدأ فترة الإعداد مع الفريق ثم تقدم بالاعتذار نظرا لخلافات بين الطرفين.

وكتب أيمن المزين عبر صفحته الرسمية:

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية ب - أحمد حسن مدربا لنادي الجزيرة في الجول يكشف نظام دوري المحترفين والدرجة الثانية بالموسم الجديد الدرجة الثانية ب .. معتز إينو مدير فنيا لمركز شباب كوم حمادة الدرجة الثانية - طارق يحيى مستمر مع إيسترن كومباني لموسم إضافي

"تم التواصل معي من جانب مسؤولي السكة الحديد وتقديم عرض لتولي تدريب الفريق، وتم عقد اجتماع مع المسؤولين بالنادي وتم الاتفاق على كل شيء".

"كان من المفترض توقيع العقود وتولي التدريب أمس لكنه حتى الآن هناك تأخير من جانب مسؤولي السكة الحديد لحسم الأمر وتوقيع العقود".

"لذلك اعتذر عن عدم تدريب نادي السكة الحديد وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم وأتمنى التوفيق في الخطوة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة هو الاسم الأبرز لقيادة الفريق.

وسبق وأن تولى أيمن المزين قيادة العديد من الفرق مثل الرجاء المطروحي والشرقية والأسيوطي ونادي مصر".

كما تولى أندية فاركو وبلدية المحلة وطنطا وبني سويف.

الدرجة الثانية السكة الحديد طنطا أيمن المزين
نرشح لكم
مصدر من نادي أسوان لـ في الجول عن إيقاف القيد: تأخرنا لإخطار اتحاد الكرة بإنهاء قضية أياجوا مواجهة من الممتاز في الجولة الأولى.. الكشف عن قرعة دوري المحترفين منطقة بورسعيد كرمته.. اللاعب الطبيب الذي أنقذ حياة حسام عرفات دوري المحترفين - إبراهيم صلاح مدربا لبلدية المحلة بمشاركة 20 فريقا.. تحديد موعد قرعة دوري المحترفين خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه استعدادا لفك القيد.. مصر للمقاصة يتمم أول صفقاته الصيفية مدرب بورفؤاد لـ في الجول: حسام عرفات بخير بعد واقعة بلع لسانه
أخر الأخبار
سويلم: الأهلي سيستلم درع الدوري بشكله الجديد.. وموعد بداية الموسم المقبل 8 دقيقة | الكرة المصرية
التجربة الرابعة.. الجيش الملكي يتعاقد مع محمود بن حليب 22 دقيقة | الوطن العربي
اتحاد الكرة: إنهاء تراخيص الأندية إلكترونيا بدأ من الموسم الماضي 27 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 38 دقيقة | رياضات أخرى
انتظام محمد صلاح في معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
تقرير: بعد صراع على ضمه.. أوناحي يختار ناديه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
دي مارزيو: ناد مصري يفاوض فيورنتينا لضم صابيري ساعة | ميركاتو
نائب رئيس المصري لـ في الجول: طلبا اللعب على استاد العاصمة الإدارية الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس