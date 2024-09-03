الدرجة الثانية - أيمن المزين يعتذر عن عدم قيادة السكة الحديد

أعلن أيمن المزين المدير الفني اعتذاره عن عدم قيادة فريق السكة الحديد الموسم المقبل.

وكان رضا شحاتة هو الآخر بدأ فترة الإعداد مع الفريق ثم تقدم بالاعتذار نظرا لخلافات بين الطرفين.

وكتب أيمن المزين عبر صفحته الرسمية:

"تم التواصل معي من جانب مسؤولي السكة الحديد وتقديم عرض لتولي تدريب الفريق، وتم عقد اجتماع مع المسؤولين بالنادي وتم الاتفاق على كل شيء".

"كان من المفترض توقيع العقود وتولي التدريب أمس لكنه حتى الآن هناك تأخير من جانب مسؤولي السكة الحديد لحسم الأمر وتوقيع العقود".

"لذلك اعتذر عن عدم تدريب نادي السكة الحديد وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم وأتمنى التوفيق في الخطوة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة هو الاسم الأبرز لقيادة الفريق.

وسبق وأن تولى أيمن المزين قيادة العديد من الفرق مثل الرجاء المطروحي والشرقية والأسيوطي ونادي مصر".

كما تولى أندية فاركو وبلدية المحلة وطنطا وبني سويف.