بيريرا يكشف حقيقة عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية

كشف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق عن قيام اللجنة أثناء فترة توليه المسؤولية بالرد على جميع الشكاوى المقدمة من الأندية.

وأرسل بيريرا بيان للصحفيين للرد على أنباء شكوى الأندية حول عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية خلال الموسم.

وجاء بيان بيريرا كالتالي:

توضيح بشأن الإدعاءات الإعلامية حول عدم الرد على شكاوى الأندية

"خلال مسيرتي المهنية سواء كحم أو إداري حرصت دائما على تجنب الجدل حتى لو كان ذلك على حساب صورتي الشخصية ومع ذلك أجد نفسي مضطرا في هذه الحالة لتوضيح الحقائق، حيث أن الإدعاءات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية لا تتوافق مع الحقيقة".

"يشكل هذا الإدعاء انتقاصا من عمل اللجنة ويؤثر على سمعتها المهنية، مما يدفعني إلى توضيح الأمور كالآتي".

1- عدم الاعتياد على الرد رسميا:

"لم تكن لجنة الحكام ملزمة بالرد بشكل رسمي على جميع الرسائل التي تتلقاها من الاندية وذلك ليس عرفا متبعا".

2- ردود على جميع الشكاوى:

"على الرغم من ذلك وبخلاف الإجراء المعتاد، قامت اللجنة بالرد على جميع الرسائل التي تم توجيهها إليها، وبلغ عدد هذه الردود 30 ردا، يمكن التحقق من هذه المعلومة من خلال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبعض من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي".

"إنني على استعداد لتقديم أي توضيحات إضافية قد تكون ضرورية".