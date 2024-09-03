التجربة الثانية - سعد بقير إلى الوحدة السعودي
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 17:46
كتب : FilGoal
أتم نادي الوحدة السعودي إجراءات التعاقد مع التونسي سعد بقير.
وانتقل بقير إلى الوحدة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع أبها.
وأعلن نادي الوحدة تعاقده بشكل رسمي مع سعد بقير لتدعيم صفوفه.
نجم الترجي التونسي السابق سيخوض التجربة الثانية له في الدوري السعودي.
الموسيقار التونسي 🎼🇹🇳
في كتيبة الفرسان 😍#سعد_بقير_وحداوي#صيفية_الوحدة pic.twitter.com/BQE7IRsRPw— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 3, 2024
ولعب بقير 5 سنوات بقميص أبها وخاض معه 142 مباراة، سجل 39 هدفا وصنع 28 آخرين.
وسبق أن قاد بقير نادي الترجي للحصول على دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين في شباك الأهلي.
وسجل بقير في شباك الأهلي بإياب المباراة النهائية التي انتهت بفوز الفريق التونسي 3-0 بعدما فاز الأهلي ذهابا بنتيجة 3-1 في استاد برج العرب.
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هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
تسديدة سعد بقير تعود بأبها بالنتيجة ⚽#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/EZ8aUNkmbg