التجربة الثانية - سعد بقير إلى الوحدة السعودي

أتم نادي الوحدة السعودي إجراءات التعاقد مع التونسي سعد بقير.

وانتقل بقير إلى الوحدة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع أبها.

وأعلن نادي الوحدة تعاقده بشكل رسمي مع سعد بقير لتدعيم صفوفه.

نجم الترجي التونسي السابق سيخوض التجربة الثانية له في الدوري السعودي.

ولعب بقير 5 سنوات بقميص أبها وخاض معه 142 مباراة، سجل 39 هدفا وصنع 28 آخرين.

وسبق أن قاد بقير نادي الترجي للحصول على دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين في شباك الأهلي.

وسجل بقير في شباك الأهلي بإياب المباراة النهائية التي انتهت بفوز الفريق التونسي 3-0 بعدما فاز الأهلي ذهابا بنتيجة 3-1 في استاد برج العرب.

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