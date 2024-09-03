سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي

أعلن نادي رويال سان جيلواز البلجيكي يوم الثلاثاء ضم المغربي سفيان بوفال في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال بالتراضي بين الطرفين يوم الاثنين.

بوفال خضع يوم الثلاثاء للكشف الطبي مع سان جيلواز قبل إتمام الصفقة رسميا.

ووقع الدولي المغربي على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة موسمين.

وكان النادي الأهلي قد حسم الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بوفال بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com يوم الاثنين: "سفيان بوفال خارج حسابات النادي بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه ويصل إلى 4 ملايين دولار".

وأضاف "وهذا فوق قدرات أي فريق مصري بالتالي من غير المناسب الدخول في مفاوضات معه".

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

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