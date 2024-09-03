سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب ضد مصر في أمم إفريقيا

أعلن نادي رويال سان جيلواز البلجيكي يوم الثلاثاء ضم المغربي سفيان بوفال في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال بالتراضي بين الطرفين يوم الاثنين.

بوفال خضع يوم الثلاثاء للكشف الطبي مع سان جيلواز قبل إتمام الصفقة رسميا.

أخبار متعلقة:
باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي اتحاد جدة يعلن ضم مدافع ألبانيا الشباب يضم جناح ولفرهامبتون ومدافع إنترناسيونال النصر يضم جناح تشيلسي

ووقع الدولي المغربي على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة موسمين.

وكان النادي الأهلي قد حسم الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بوفال بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com يوم الاثنين: "سفيان بوفال خارج حسابات النادي بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه ويصل إلى 4 ملايين دولار".

وأضاف "وهذا فوق قدرات أي فريق مصري بالتالي من غير المناسب الدخول في مفاوضات معه".

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

سفيان بوفال سان جيلواز الريان
نرشح لكم
مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع فاركو لضم محمود جهاد.. وحل مقترح العربي السادس مع عبد المنعم.. نيس يتعاقد مع مدافع منتخب تونس التجربة الثانية - سعد بقير إلى الوحدة السعودي مهاجم الزمالك - أرون بوبيندزا.. الهداف في تركيا وفرنسا وبانينكا تسببت في رحيله عن الشباب خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم أوجولا باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأقرب عدم انضمامه.. غموض في موقف عبد المنعم من المنتخب 56 ثاتيه | الدوري المصري
حكاية عمر الساعي - اكتشفه ميدو.. وإنجلترا حلمه الأكبر دقيقة | الكرة المصرية
نيس يعلن تقديم عبد المنعم وموكوكو الأربعاء 11 دقيقة | المحترفون
بمشاركة بنتايك.. الزمالك يفوز على الشعلة السعودي بثلاثية وديا 20 دقيقة | الكرة المصرية
مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي 36 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير إنجليزي: ليفربول يستعد للتفاوض على تجديد تعاقد محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع فاركو لضم محمود جهاد.. وحل مقترح ساعة | ميركاتو
العربي السادس مع عبد المنعم.. نيس يتعاقد مع مدافع منتخب تونس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس