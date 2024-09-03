كومان ينتقد انتقال بيرخفاين للدوري السعودي.. ويغلق باب منتخب هولندا في وجهه

أغلق رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الباب في وجه ستيفن بيرخفاين الذي انتقل قبل ساعات إلى اتحاد جدة.

وأعلن اتحاد جدة عن تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن بيرخفاين قبل إغلاق سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية.

وقال كومان في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "انتقال ستيفن بيرخفاين للدوري السعودي في الـ26 من عمره؟ باب منتخب هولندا أصبح مغلقا أمامه".

وأضاف "أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عامًا، يجب أن يكون الطموح رياضيا وليس ماليا. كان بإمكانه البقاء مع أياكس، وهذا ليس سيئا أيضا. أعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وتابع كومان "على أي حال، لكل شخص رأي مختلف وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأتخذ مثل هذا القرار".

وأكمل "هل اتصل بي قبل اتخاذ القرار؟ لا.. أعتقد أنه كان يعرف ما كنت سأقوله".

ورفض كومان المقارنة بين موقف بيرخفاين وجيني فينالدوم الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي الموسم الماضي.

وأوضح "واجه جيني مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له لمواصلة اللعب".

وأردف "بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن، فقد انتقل فاينالدوم للدوري السعودي وهو في الـ33 من عمره".

ويستعد المنتخب الهولندي لملاقاة البوسنة وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يومي 7 و10 سبتمبر الجاري.

وانتقل الجناح الدولي الهولندي قادما من أياكس أمستردام.

وقضى بيرخفاين 6 أعوام مع أيندهوفن قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبر في 2020.

وبعد عامين فقط عاد بيرخفاين إلى الدوري الهولندي عبر بوابة أياكس من جديد.

الجناح خاض 35 مباراة مع منتخب هولندا وسجل خلالها 8 أهداف.