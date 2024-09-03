كومان ينتقد انتقال بيرخفاين للدوري السعودي.. ويغلق باب منتخب هولندا في وجهه

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

ستيفن بيرخفاين - هولندا × الأرجنتين

أغلق رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الباب في وجه ستيفن بيرخفاين الذي انتقل قبل ساعات إلى اتحاد جدة.

وأعلن اتحاد جدة عن تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن بيرخفاين قبل إغلاق سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية.

وقال كومان في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "انتقال ستيفن بيرخفاين للدوري السعودي في الـ26 من عمره؟ باب منتخب هولندا أصبح مغلقا أمامه".

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يعلن ضم مدافع ألبانيا النصر يضم جناح تشيلسي جلوبو: أليكس تيليس إلى بوتافوجو نمر جديد في اللحظات الأخيرة.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع بيرخفاين

وأضاف "أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عامًا، يجب أن يكون الطموح رياضيا وليس ماليا. كان بإمكانه البقاء مع أياكس، وهذا ليس سيئا أيضا. أعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وتابع كومان "على أي حال، لكل شخص رأي مختلف وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأتخذ مثل هذا القرار".

وأكمل "هل اتصل بي قبل اتخاذ القرار؟ لا.. أعتقد أنه كان يعرف ما كنت سأقوله".

ورفض كومان المقارنة بين موقف بيرخفاين وجيني فينالدوم الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي الموسم الماضي.

وأوضح "واجه جيني مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له لمواصلة اللعب".

وأردف "بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن، فقد انتقل فاينالدوم للدوري السعودي وهو في الـ33 من عمره".

ويستعد المنتخب الهولندي لملاقاة البوسنة وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يومي 7 و10 سبتمبر الجاري.

وانتقل الجناح الدولي الهولندي قادما من أياكس أمستردام.

وقضى بيرخفاين 6 أعوام مع أيندهوفن قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبر في 2020.

وبعد عامين فقط عاد بيرخفاين إلى الدوري الهولندي عبر بوابة أياكس من جديد.

الجناح خاض 35 مباراة مع منتخب هولندا وسجل خلالها 8 أهداف.

رونالد كومان هولندا ستيفن بيرخفاين اتحاد جدة
نرشح لكم
دي ماريا: فان جال أسوأ مدرب عملت معه في مسيرتي.. وهذا ما يميز سكالوني لابورتا: أولمو تسبب في رحيل جوندوجان عن برشلونة.. وسبب عدم ضم كانسيلو وجواو فيليكس كما انفرد في الجول - أستيراس تريبوليس يضم سيف الخشاب من إنبي رافينيا: فكرت في الرحيل عن برشلونة برونو فيرنانديز: أعرف أن مانشستر يونايتد ليس مستعدا للفوز بالدوري الإنجليزي رونالدو: لم أفكر في الاعتزال دوليا بعد يورو.. وسأرحل إن شعرت بعدم كوني إضافة بيان - صدمة في بورتو من تعامل اتحاد جدة مع صفقة جالينو لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو
أخر الأخبار
بيريرا يكشف حقيقة عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية 9 دقيقة | الكرة المصرية
التجربة الثانية - سعيد بقير إلى الوحدة السعودي 24 دقيقة | سعودي في الجول
مهاجم الزمالك - أرون بوبيندزا.. الهداف في تركيا وفرنسا.. وبانينكا تسببت في رحيله عن الشباب 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم أوجولا 45 دقيقة | ميركاتو
سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي ساعة | ميركاتو
دي ماريا: فان جال أسوأ مدرب عملت معه في مسيرتي.. وهذا ما يميز سكالوني ساعة | الدوري الإنجليزي
باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي.. والقرار بيد اللاعب ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس