لابورتا: أولمو تسبب في رحيل جوندوجان عن برشلونة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة سبب رحيل إلكاي جوندوجان عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية ليعود على ناديه السابق مانشستر سيتي.

جواو فيليكس

النادي : تشيلسي

جواو كانسيلو

النادي : الهلال

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وتحدث لابورتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد كان القرار بسبب أسباب رياضية بحتة".

وواصل "بعد التعاقد مع داني أولمو لم يكن دور جوندوجان واضحا لأنهما يلعبان في المركز ذاته".

أخبار متعلقة:
رافينيا: فكرت في الرحيل عن برشلونة دريمز الغاني يعلن انتقاله موهبته إلى برشلونة برشلونة ينفي شائعات سبورت عن رحيل ديكو

وشدد رئيس برشلونة "جوندوجان لاعب وشخصية ممتازة".

أما عن عدم ضم جواو كانسيلو وجواو فيليكس عقب نهاية الإعارة من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد قال: "قررنا القيام بخطة مختلفة بشأن قائمة الفريق".

وأردف "كلا اللاعبين كانا معارين لذا عقب نهاية الإعارة عادا لأنديتهما وهذا طبيعي".

وانتقل كانسيلو في النهاية إلى الهلال وفيليكس إلى تشيلسي.

وبسؤاله عن سبب عدم ضم نيكو ويليامز من أتليتك بلباو قال: "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي احتراما لبلباو".

أما عن قدوم داني أولمو فقال لابورتا: "هذا يثبت ما قلته قبل عدة أشهر أن برشلونة مستعد لضم لاعبين بعقود مرتفعة".

برشلونة جوندوجان كانسيلو جواو فيليكس
نرشح لكم
رافينيا: فكرت في الرحيل عن برشلونة وصول البطاقة الدولية لمحمود بنتايك ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة سيبايوس.. وتقارير تكشف مدة غيابه ماركا تكشف كواليس "أصعب صيف" لـ ديكو أنشيلوتي: لم نضغط على مبابي للتسجيل.. وسأتبع هذه طريقة اللعب الفترة المقبلة مبابي: الفوز أهم من الأهداف.. والمباراة كانت صعبة ولكننا ريال مدريد وبدأ العد أخيرا.. مبابي يفتتح أهدافه في الدوري بفوز ريال مدريد على بيتيس برشلونة ينفي شائعات سبورت عن رحيل ديكو
أخر الأخبار
بمشاركة بنتايك.. الزمالك يفوز على الشعلة السعودي بثلاثية وديا 6 دقيقة | الكرة المصرية
مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي 22 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير إنجليزي: ليفربول يستعد للتفاوض على تجديد تعاقد محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع فاركو لضم محمود جهاد.. وحل مقترح ساعة | ميركاتو
العربي السادس مع عبد المنعم.. نيس يتعاقد مع مدافع منتخب تونس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - أيمن المزين يعتذر عن عدم قيادة السكة الحديد 2 ساعة | القسم الثاني
بيريرا يكشف حقيقة عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
التجربة الثانية - سعيد بقير إلى الوحدة السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس