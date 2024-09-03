كما انفرد في الجول - أستيراس تريبوليس يضم سيف الخشاب من إنبي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 13:25

كتب : رضا السنباطي

سيف الخشاب - أستيراس تريبوليس

أعلن أستيراس تريبوليس اليوناني اليوم الثلاثاء رسميا ضمه لمدافع إنبي سيف الخشاب.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أيام أن اللاعب انضم من إنبي إلى النادي اليوناني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان سيف الخشاب يرتبط بتعاقد مع إنبي حتى صيف 2025.

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ونجح الفريق البترولي في تمديد تعاقد سيف الخشاب لمدة 3 مواسم إضافية على أن تكون الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويشمل الاتفاق بين الناديين وجود بند أحقية الشراء من قبل النادي اليوناني.

وعلم FilGoal.com أن إنبي وافق على رحيل اللاعب مجانا لمدة موسم على سبيل الإعارة لكن مع بند الحصول على 50% من بطاقة اللاعب الدولية بالإضافة لـ 50% في حال إعادة بيع اللاعب.

ويغادر سيف الخشاب إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التأشيرة.

وجاء طلب النادي اليوناني لضم الخشاب بناء على رغبة الصربي ميلان راستافاك مدرب الفريق.

ويحتل نادي أستيراس تريبوليس في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني بالموسم الحالي.

قلب الدفاع صاحب ال26 عاما أحد ناشئي سموحة.

وسبق له اللعب لنادي فيكتوريا كولن الألماني قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة سيراميكا كليوباترا في 2019.

وانتقل الخشاب من كليوباترا إلى سبورتنج قبل ان يستقر في صفوف إنبي منذ صيف 2022.

ولعب الخشاب مع إنبي 23 مباراة وسجل هدفا.

سيف الخشاب إنبي
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