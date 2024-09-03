الشباب يضم جناح ولفرهامبتون ومدافع إنترناسيونال

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي ضم البرتغالي دانيال بودينس قادما من ولفرهامبتون.

وأصبح بودينس ثاني برتغالي يحمل قميص الشباب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في 2008ـ2009.

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وذلك بعد مواطنه فابيو مارتينز الذي ظهر مع الشباب في موسم 2020ـ2021.

ولم يعلن النادي مدة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

بينما أشارت جريدة الرياضية السعودية إلى أن إدارة الشباب حسمت ملف الجناح البرتغالي دانيال بودينس بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

البرتغالي الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن تواجد مع ولفرهامبتون منذ انضمامه في يناير 2020 قادما من أولمبياكوس.

وظهر مع الذئاب في 106 مباريات بمختلف المسابقات، وسجل 16 هدفا وصنع 8.

بشكل عام، خاض بودينسي خلال مسيرته الاحترافية 361 مباراة سجل خلالها 57 هدفًا وصنع 60.

برازيلي شاب

كما أعلن نادي الشباب ضم البرازيلي روبرت رينان قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي.

المدافع البرازيلي وقع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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البالغ من العمر 21 عاما بدأ مسيرته مع كورينثيانز الذي تدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول.

وانتقل رينان إلى زينيت الروسي قبل العودة للدوري البرازيلي عبر بوابة إنترناسيونال.

وخاض رينان 66 مباراة في مسيرته الاحترافية ولم يحرز أي هدف، وتلقى 8 بطاقات صفراء.

الشباب دانيال بودينس ولفرهامبتون
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