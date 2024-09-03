4 قرارات من لجنة الحكام
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 12:57
كتب : أحمد الخولي
أصدرت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة اليوم الثلاثاء أربعة قرارات رسميا.
وجاءت القرارات كالتالي:
- بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتي 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات:
القاهرة والمحافظات القريبة
الاسكندرية والمحافظات القريبة
القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة
الصعيد شمال وجنوب
- تقرر تحديد موعد اجراء الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقوائم الدولية، والدوري الممتاز في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر 2024 ، ويحدد اليوم بعد وصول شروط الترشيح للقوائم الدولية 2025.
- تقرر تحديد موعد معسكر حكام دوري المحترفين يوم21/9/ 2024 ، حتي يوم 23/9/2034.
- تقرر تحديد موعد معسكر حكام الدوري الممتاز يوم 1/10/2024.