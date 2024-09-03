مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 12:34

كتب : FilGoal

تياجو ديالو

أعلن نادي بورتو تعاقده مع تياجو ديالو لاعب يوفنتوس، قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في البرتغال.

وانتهت فترة الانتقالات في البرتغال بنهاية يوم الاثنين.

وتوصل بورتو لاتفاق مع البيانكونيري للتعاقد مع المدافع البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون أحقية الشراء.

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وكان ديالو على اعتاب الانضمام إلى روما منذ أيام، إلا أنه فشل في اجتياز الفحوصات الطبية، ولذلك انهارت الصفقة.

وانضم ديالو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 5 ملايين يورو قادما من ليل.

وانتقل ديالو إلى فريق ميلان تحت 19 عاما قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل مليون يورو في يناير 2019.

واستمر ديالو مع الروسونيري لمدة 6 أشهر فقط ورحل إلى ليل مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2019.

وتوج ديالو من قبل ببطولة الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وبالسوبر الفرنسي 2021-2022.

ميركاتو تياجو ديالو يوفنتوس بورتو
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