رافينيا: فكرت في الرحيل عن برشلونة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد - رافينيا

كشف رافينيا جناح برشلونة عن تفكيره في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني عقب انتقاله إليه قادما من ليدز.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وتحدث رافينيا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الإسبانية قائلا: "هل فكرت في الرحيل؟ نعم".

وواصل "أول ستة أشهر كانت معقدة لي ولعائلتي، بعد كأس العالم 2022 تحسنت وأنهيت الموسم جيدا لكن في البداية كان هناك الكثير من التحديات".

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وأكمل اللاعب البرازيلي "التأقلم في النادي كان تصعبا كنت أعرف أن هذا سيحدث لكنني لم أكن أدرك أنه سيكون بتلك الصعوبة على المستوى الشخصى".

وأردف "هذا جعلني أفكر أحيانا في الرحيل ليس في نهاية الموسم بل في منتصفه".

وأتم "برشلونة نادي ضخم ومن الطبيعي أن يكون الأمر صعبا ولكنني لم أكن معتادا على ذلك وحدثت الأمور سريعا".

وانضم رافينيا إلى برشلونة قادما من ليدز في عام 2022.

اللاعب صاحب الـ27 عاما خاض مع برشلونة 91 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 28 آخرين.

وبدأ رافينيا الموسم الجاري بشكل جيد للغاية مع برشلونة إذ أنه سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم في أربع مباريات خاضها.

برشلونة رافينيا الدوري الإسباني
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