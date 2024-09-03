النصر يضم جناح تشيلسي

أعلن نادي النصر ضم البرازيلي أنجيلو جابرييل جناح تشيلسي قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية يوم الاثنين الذي شهد إعلان النادي للصفقة رسميا.

وخضع اللاعب الشاب للكشف الطبي مع العالمي قبل توقيع العقود.

رسميًا ✅ آنخيلو جابرييل نصراوي 💛 أهلًا بنجمنا الشاب 🔥🤩#Ângelo_is_Yellow pic.twitter.com/Pb22eQG0vU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 2, 2024

وكلفت الصفقة نادي النصر 23 مليون يورو، حسب تقارير برازيلية.

النصر يعلن فسخ عقد أليكس تيليس

يذكر أن أنجيلو جابرييل انضم لتشيلسي مقابل 15 مليون يورو قادما من سانتوس البرازيلي الصيف الماضي.

وقتها وقع أنجيلو جابرييل على عقد يربطه بالزرق حتى صيف 2029.

وأعير جابرييل إلى ستراسبورج الفرنسي الموسم الماضي.

ولعب الشاب البرازيلي 25 مباراة بقميص الفريق الفرنسي، ولم يسجل أي هدف، فيما صنع 3 أهداف.

video:1