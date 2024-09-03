دريمز الغاني يعلن انتقاله موهبته إلى برشلونة
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 11:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي دريمز الغاني انتقال لاعبه الموهوب عبد العزيز عيسى إلى برشلونة.
عبد العزيز عيسى
النادي : دريمز
عيسى كان مرشحا للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المقرر أن يتواجد عيسى في صفوف أكاديمية برشلونة في البداية.
وسجل عيسى 4 أهداف وصنع 2 في 10 مباريات لمساعدة دريمز في الوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية قبل الخروج على يد الزمالك.
وأسهم الجناح الموهوب بـ17 هدفًا (7 أهداف و10 تمريرات حاسمة) في الدوري الغاني الممتاز الموسم الماضي.
كما سجل 4 أهداف في 5 مباريات في مسابقة كأس الاتحاد الغاني.
انضم عيسى إلى الفريق الأول في دريمز عام 2022.
video:1
نرشح لكم
مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو النصر يضم جناح تشيلسي جلوبو: أليكس تيليس إلى بوتافوجو بيان - صدمة في بورتو من تعامل اتحاد جدة مع صفقة جالينو نمر جديد في اللحظات الأخيرة.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع بيرخفاين نهاية زمنه في أوروبا.. سمولينج إلى الفيحاء السعودي لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو اتحاد جدة يضم دانيلو بيريرا
أخر الأخبار
4 قرارات من لجنة الحكام 3 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو 26 دقيقة | ميركاتو
النصر يضم جناح تشيلسي ساعة | ميركاتو