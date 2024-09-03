دريمز الغاني يعلن انتقاله موهبته إلى برشلونة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز

أعلن نادي دريمز الغاني انتقال لاعبه الموهوب عبد العزيز عيسى إلى برشلونة.

عيسى كان مرشحا للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن يتواجد عيسى في صفوف أكاديمية برشلونة في البداية.

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وسجل عيسى 4 أهداف وصنع 2 في 10 مباريات لمساعدة دريمز في الوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية قبل الخروج على يد الزمالك.

وأسهم الجناح الموهوب بـ17 هدفًا (7 أهداف و10 تمريرات حاسمة) في الدوري الغاني الممتاز الموسم الماضي.

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كما سجل 4 أهداف في 5 مباريات في مسابقة كأس الاتحاد الغاني.

انضم عيسى إلى الفريق الأول في دريمز عام 2022.

عبد العزيز عيسى دريمز برشلونة
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