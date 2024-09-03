رونالدو يتحدث عن تحدي كسر رقم مستر بيست في يوتيوب

تحدث كريستيانو رونالدو قائد النصر ومنتخب البرتغال عن كسر رقم "مستر بيست" صاحب أكبر عدد من المشتركين في قناة عبر موقع "يوتيوب".

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وأنشأ رونالدو قناته الخاصة في شهر يوليو الماضي ومنذ ذلك الوقت وحصل على 56 مليون مشترك وخلال تلك الرحلة أصبح أسرع شخص يصل لـ20 مليون مشترك في تاريخ الموقع متفوقا على مستر بيست نفسه.

ويملك مستر بيست حاليا 313 مليون مشترك عبر قناته في الموقع وهو أكثر شخص في العالم لديه عدد مشتركين.

وتحدث رونالدو عن قناته للصحفيين قائلا: "هدفي كان إنشاء القناة لأكون أقرب إلى جماهيري وأعتقد أنهم يستحقون ذلك".

وواصل "أكثر ما أعجبني خلال يورو 2024 كان العدم، في العامين أو الثلاثة المقبلة ستكون نهاية مسيرتي وما أظهره لي الجمهور كان أهم شيء".

وعن عدد المشتركين قال: "علينا أن نضع تلك الأمور في نصابها الصحيح، لكنني أريد التفوق على الكل".

واستدرك رونالدو "لكن كل شيء في وقته وأشعر أن الجمهور أكثر سعادة الآن، وخلال عامين سنرى إن كنت أستطيع التغلب على مستر بيست، سنرى ذلك".