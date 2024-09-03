جلوبو: أليكس تيليس إلى بوتافوجو

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - النصر

توصل نادي بوتافوجو البرازيلي لاتفاق مع أليكس تيليس من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، حسب شبكة جلوبو سبورتي البرازيلية.

وذلك عقب فسخ عقد تيليس مع النصر السعودي بالتراضي.

وأوضحت الشبكة البرازيلية أن النادي بدأ مفاوضات سريعة مع تيليس عقب الإعلان عن فسخ التعاقد الذي يربطه بالنصر.

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وأضاف التقرير أن المفاوضات تكللت بالنجاح في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

قرر نادي النصر السعودي فسخ عقد أليكس تيليس لاعب الفريق.

وأفاد النادي في بيان: "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي".

وأصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي فريق.

وذكرت صحيفة O Jogo البرتغالية أن تيليس لديه العديد من العروض من الدوري التركي.

وانضم الظهير الأيسر إلى النصر قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2023 مقابل 4.6 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما تجربة اللعب في الدوري التركي مع جالاتاساراي.

ورحل تيليس من جريميو البرازيلي إلى جالاتاساراي في يناير 2014 مقابل 6 ملايين يورو.

وانتقل تيليس في صيف 2015 إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ثم تعاقد بورتو معه في صيف 2016 مقابل 7.3 مليون يورو، ليرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 مقابل 15 مليون يورو.

وخرج معارا إلى إشبيلية في الانتقالات الصيفية عام 2022 قبل أن يعود إلى يونايتد ثم يرحل إلى النصر.

ولعب تيليس مع النصر إجمالا 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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