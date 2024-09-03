لويس سواريز يعلن اعتزاله الدولي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 03:07

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أورجواي ضد كندا

أعلن لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي وإنتر ميامي الأمريكي اعتزاله اللعب الدولي.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

أوروجواي

وقال سواريز في مؤتمر صحفي: "يصعب قول ذلك ولكن هذه هي مباراتي الأخيرة مع منتخب بلادي".

وأضاف "فكرت في الأمر كثيرا، وأعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح".

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ويلعب منتخب أوروجواي ضد باراجواي صباح السبت 7 سبتمبر، ثم يلاقي فنزويلا صباح الأربعاء 11 سبتمبر.

ويأتي ذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، التي يحتل منتخب أورجواي المركز الثاني فيها برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

قائد منتخب أوروجواي الأول بدأ تمثيله في فبراير 2007، واستمر على مدار أكثر من 17 عاما.

ولعب سواريز 142 مباراة دولية بقميص أوروجواي.

وسجل البيستوليرو 69 هدفا بقميص السيليستي.

وتوج سواريز مع منتخب بلاده بكوبا أمريكا عام 2011.

لويس سواريز أوروجواي
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