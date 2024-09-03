لويس سواريز يعلن اعتزاله الدولي

أعلن لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي وإنتر ميامي الأمريكي اعتزاله اللعب الدولي.

لويس سواريز النادي : إنتر ميامي أوروجواي

وقال سواريز في مؤتمر صحفي: "يصعب قول ذلك ولكن هذه هي مباراتي الأخيرة مع منتخب بلادي".

وأضاف "فكرت في الأمر كثيرا، وأعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح".

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧” Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒. 📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

ويلعب منتخب أوروجواي ضد باراجواي صباح السبت 7 سبتمبر، ثم يلاقي فنزويلا صباح الأربعاء 11 سبتمبر.

ويأتي ذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، التي يحتل منتخب أورجواي المركز الثاني فيها برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين المتصدر.

قائد منتخب أوروجواي الأول بدأ تمثيله في فبراير 2007، واستمر على مدار أكثر من 17 عاما.

ولعب سواريز 142 مباراة دولية بقميص أوروجواي.

وسجل البيستوليرو 69 هدفا بقميص السيليستي.

وتوج سواريز مع منتخب بلاده بكوبا أمريكا عام 2011.