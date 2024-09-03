سالم: نتمنى أن يكون رفع إيقاف القيد هو الأخير.. ولا أعرف كيف كانوا يفكرون في الماضي

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن الموقف القانوني الحالي للزمالك بعد رفع اسمه من قائمة منع القيد عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال سالم في تصريحاته لقناة الزمالك: "خطاب رفع إيقاف القيد وصلنا منذ فترة بعد سداد المستحقات ولكن التحديث عبر موقع فيفا يتم يوم الإثنين".

وأضاف "نتمنى أن يكون رفع إيقاف القيد الأخير للنادي ولكن لا تزال هناك بعض الملفات الأخرى".

وأوضح "طالما أن اسم الزمالك ليس في قائمة منع القيد يحق لنا قيد أي صفقات بصورة قانونية لحين حدوث إيقاف آخر لا قدر الله بسبب غرامات أخرى".

وواصل "نحل مشاكل عمرها سنوات طويلة، مثل مشكلة سبورتنج لشبونة التي تمتد منذ 10 سنوات".

وأكمل "معرفة مجلس الإدارة المسبقة بالمشاكل لا تعني قدرته على حلها في أشهر قليلة. تحصيل وسداد أكثر من مليار جنيه خلال 9 أشهر هو تدفق غير مسبوق في تاريخ خزانة الزمالك".

وتابع سالم "لم يحدث أيضا مثل هذا الالتزام المالي في السداد. ما يحدث في الماضي أن النادي كان يدخل الموسم مدينا بمستحقات وغرامات فيترك ذلك ويشتري صفقات جديدة بملايين الدولارات، لا أعرف كيف كانوا يفكرون".

واختتم "مثلما نريد إصلاح أخطاء الماضي لا يمكننا تكرارها. لا يصح أن أنتقد التعاقد مع لاعب بمليون دولار ثم أتعاقد مع لاعب بنفس المبلغ، بل يجب أن أبحث داخل حدود إمكانيات النادي".