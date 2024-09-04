النهاية.. أوسيمين إلى جالاتا سراي بشروط معدلة

وأخيرا انتهى مسلسل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بإعلان إعارته إلى جالاتا سراي التركي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الاتفاق تم على سبيل الإعارة لمدة موسم، بدون شرط شراء سواء بالحق أو الإلزام.

ومقابل ذلك يتحمل جالاتا سراي 6 ملايين من راتب أوسيمين المقدر بـ 10 ملايين يورو.

🚨🟡🔴 BREAKING: Victor Osimhen to Galatasaray, here we go! Deal done and all documents have been approved. Osimhen’s release clause will be €75m with Napoli option to extend until 2027. Loan move to Gala until June 2025, €9/10m salary covered. No buy option, no obligation. pic.twitter.com/Cc7lAYPPW6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024

على الجانب الآخر عدل نابولي عقد أوسيمين، مخفضا الشرط الجزائي من 130 مليون يورو إلى 75 مليون يورو، مع خيار تمديد عقد النيجيري حتى 2027.

وقرر نابولي استبعاد أوسيمين من قائمته في الدوري الإيطالي، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وصرح أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي أمس الأحد عن رفضه عودة أوسيمين للفريق وتقديره لقرار إدارة النادي.

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024

وانتهى سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا وبقى فيكتور أوسيمين في صفوف نابولي ولم يرحل إلى تشيلسي أو أهلي جدة السعودي.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في تقرير لها أن أوسيمين كان مستعدا لقبول عرض الأهلي الشخصي مقابل 40 مليون يورو سنويا لمدة أربع سنوات.

لكن عدم اتفاق أهلي جدة ونابولي على تفاصيل الانتقال تسبب في تعطل الصفقة.

ويزعم التقرير أن تشيلسي توصل لاتفاق على تفاصيل الصفقة مع نابولي لكن العقد الشخصي كانت قيمته منخفضة جدا بالنسبة للمهاجم النيجيري.

إذ أن تشيلسي عرض على أوسيمين الحصول على 4 ملايين يورو في السنة الأولى أي 10% فقط من العرض الذي قدمه الأهلي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي أوضح لأوسيمين أنه سيضاعف الراتب حال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن حتى مع ذلك العرض فإن قيمة العقد ستكون أقل مما يحصل عليه في نابولي حاليا.

وبناء على ما سبق فقد رفض أوسيمين عرض تشيلسي وبقى في نابولي.