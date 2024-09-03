بيان - صدمة في بورتو من تعامل اتحاد جدة مع صفقة جالينو

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 02:18

كتب : FilGoal

ويندرسون جالينو

أصدرت إدارة نادي بورتو البرتغالي بيانا تعرب من خلاله عن استيائها من تعامل نادي اتحاد جدة مع صفقة جالينو التي فشلت في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وجاء بيان بورتو كالتالي:

نريد إبلاغ إدارة الدوري السعودي بصدمتنا وإحباطنا من التعامل مع صفقة جالينو.

لقد كان هناك اتفاق تام بين الاتحاد واللاعب، ونحن سعداء بالاحتفاظ باللاعب.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الاتحاد تراجع عن ضم جالينو في اللحظات الأخيرة.

جاء ذلك إثر إتمامه للاتفاق مع ستيفن بيرخفاين لاعب أياكس الهولندي.

وتشير التقارير إلى أن صفقة بيرخفاين كلفته 25 مليون يورو، بينما كان جالينو سينضم مقابل 50 مليون يورو.

ولعب البرازيلي 48 مباراة مع بورتو في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وصنع 12 آخرين.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هو هداف الفريق البرتغالي.

وسجل جالينو 5 أهداف في 5 مباريات لعبها مع بورتو خلال الموسم الجاري.

ميركاتو بورتو اتحاد جدة جالينو
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