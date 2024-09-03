نمر جديد في اللحظات الأخيرة.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع بيرخفاين

أعلن اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن بيرخفاين قبل إغلاق سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية.

وانتقل الجناح الدولي الهولندي قادما من أياكس أمستردام.

وقضى بيرخفاين 6 أعوام مع أيندهوفن قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبر في 2020.

وبعد عامين فقط عاد بيرخفاين -25 عاما- إلى الدوري الهولندي عبر بوابة أياكس من جديد.

الجناح خاض 35 مباراة مع منتخب هولندا وسجل خلالها 8 أهداف.

وقبلها أعلن النمور عن ضم دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

ووقع دانيلو على عقد مع الاتحاد لمدة موسمين.

البرتغالي صاحب الـ 32 عاما انضم للاتحاد مقابل 5 ملايين يورو حصل عليهم باريس سان جيرمان.

ويجيد دانيلو اللعب في مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع.

بدأ دانيلو في فريق الشباب بإيشتوريل وانتقل إلى أكثر من فريق منهم بنفيكا وبورتو الذي تألق برفقته وكان بوابة لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وانضم دانيلو إلى باريس في 2021 وخلال تلك الفترة لعب 157 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج دانيلو مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 3 مرات ومثلهم بكأس السوبر الفرنسي ومرتين بكأس فرنسا.

ومع منتخب البرتغال لاعب دانيلو 74 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة وتوج بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وأصبح اللاعب البرتغالي رابع صفقات الاتحاد الأجنبية في فترة الانتقالات الحالية بعد حسام عوار ورايكوفيتش وموسى ديابي.