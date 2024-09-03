نمر جديد في اللحظات الأخيرة.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع بيرخفاين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 02:12

كتب : FilGoal

ستيفن بيرخفاين

أعلن اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن بيرخفاين قبل إغلاق سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية.

وانتقل الجناح الدولي الهولندي قادما من أياكس أمستردام.

وقضى بيرخفاين 6 أعوام مع أيندهوفن قبل انتقاله إلى توتنام هوتسبر في 2020.

أخبار متعلقة:
نهاية زمنه في أوروبا.. سمولينج إلى الفيحاء السعودي لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو اتحاد جدة يضم دانيلو بيريرا وداعا إنجلترا.. ويليان في أولمبياكوس

وبعد عامين فقط عاد بيرخفاين -25 عاما- إلى الدوري الهولندي عبر بوابة أياكس من جديد.

الجناح خاض 35 مباراة مع منتخب هولندا وسجل خلالها 8 أهداف.

وقبلها أعلن النمور عن ضم دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

ووقع دانيلو على عقد مع الاتحاد لمدة موسمين.

البرتغالي صاحب الـ 32 عاما انضم للاتحاد مقابل 5 ملايين يورو حصل عليهم باريس سان جيرمان.

ويجيد دانيلو اللعب في مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع.

بدأ دانيلو في فريق الشباب بإيشتوريل وانتقل إلى أكثر من فريق منهم بنفيكا وبورتو الذي تألق برفقته وكان بوابة لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وانضم دانيلو إلى باريس في 2021 وخلال تلك الفترة لعب 157 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج دانيلو مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 3 مرات ومثلهم بكأس السوبر الفرنسي ومرتين بكأس فرنسا.

ومع منتخب البرتغال لاعب دانيلو 74 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة وتوج بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وأصبح اللاعب البرتغالي رابع صفقات الاتحاد الأجنبية في فترة الانتقالات الحالية بعد حسام عوار ورايكوفيتش وموسى ديابي.

ميركاتو بيرخفاين اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
بيان - صدمة في بورتو من تعامل اتحاد جدة مع صفقة جالينو نهاية زمنه في أوروبا.. سمولينج إلى الفيحاء السعودي لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو اتحاد جدة يضم دانيلو بيريرا وداعا إنجلترا.. ويليان في أولمبياكوس الاتحاد يعلن ضم حامد الجابري ومروان داوود "انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور
أخر الأخبار
لويس سواريز يعلن اعتزاله الدولي 2 ساعة | أمريكا
سالم: نتمنى أن يكون رفع إيقاف القيد هو الأخير.. ولا أعرف كيف كانوا يفكرون في الماضي 2 ساعة | الدوري المصري
بيان - صدمة في بورتو من تعامل اتحاد جدة مع صفقة جالينو 2 ساعة | ميركاتو
نمر جديد في اللحظات الأخيرة.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع بيرخفاين 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم 3 ساعة | الوطن العربي
مدرب حراس بيراميدز يكشف سبب غياب شريف إكرامي عن نهائي كأس مصر 4 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف نص خطاب بيريرا لتوضيح أسباب رحيله 4 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف التطورات الصحية لإيهاب جلال 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد