خبر في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 01:59

كتب : حسام أحمد

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

خرج هشام بوداوي لاعب وسط نيس الفرنسي من قائمة منتخب الجزائر استعدادا لتوقف سبتمبر الدولي.

أحمد قندوسي

النادي : الأهلي

هشام بوداوي

النادي : نيس

نيس
الجزائر

جاء ذلك على خلفية إصابته في مباراة الفريق أمام أنجيه في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وعلم FilGoal.com باستدعاء أحمد قندوسي لاعب وسط الأهلي لمعسكر منتخب الجزائر بدلا من بوداوي.

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وينضم قندوسي اليوم -الثلاثاء- لمعسكر الخضر.

وقضى قندوسي الموسم الماضي معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة غينيا الاستوائية وليبيريا يومي 5 و10 سبتمبر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان هشام بوداوي قد سجل الهدف الثاني في فوز نيس 4-1 على أنجيه.

وحقق نيس أول انتصاراته هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة في أول جولتين.

المباراة ذاتها شهدت الظهور الأول لمحمد عبد المنعم مدافع نيس الجديد المنتقل من الأهلي، حيث شارك بديلا في الشوط الثاني.

وشارك محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 لأول مرة بقميص نيس بدلا من محمد علي تشو.

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.

أحمد قندوسي الجزائر محمد عبد المنعم هشام بوداوي
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