مدرب حراس بيراميدز يكشف سبب غياب شريف إكرامي عن نهائي كأس مصر

كشف خالد عبد الله مدرب حراس مرمى بيراميدز عن سبب غياب شريف إكرامي عن نهائي كأس مصر الذي توج به الفريق على حساب زد.

شريف إكرامي كان يعاني من مشكلة في ركبته واستأذن الجهاز الفني للسفر إلى ألمانيا للكشف عليها، ومنحناه راحة في ظل وجود أحمد الشناوي وأحمد ميهوب.

حين بدأت العمل مع كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني الحالي سار أحمد الشناوي بشكل جيد وخرج بشباك نظيفة 8 مرات في 10 مباريات، وبعد ذلك أصيب ولكن شريف إكرامي لعب بشكل رائع بعد ذلك.

الشناوي استمر في العلاج الطبيعي لمدة شهر ولكن كان هناك حالة من التحفظ الطبي في التعامل معه حتى يعود دون تجدد الإصابة.

الحارس واصل العودة بصورة تصاعدية ولعب مباراتين قبل مباراة الأهلي في الدوري، والحارس دائما ما يحتاج للتواجد في الملعب حتى يستعيد حساسية المباريات.

وتوج بيراميدز بأول بطولة في تاريخه بالفوز على زد 1-0 في نهائي كأس مصر، بينما حقق المركز الثاني في الدوري.