بعد انضمام حجازي وتريزيجيه ومرموش.. المنتخب يخوض مرانه استعدادا لـ كاب فيردي

خاض منتخب مصر مرانه الجماعي اليوم الثلاثاء على استاد السلام بقيادة حسام حسن المدير الفني، استعدادا لمواجهة كاب فيردي.

وتواجد اليوم في المران الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حجازي وعمر مرموش.

وبذلك يتبقى الثلاثي مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمد عبد المنعم الذي سينضم للتدريبات غدا الثلاثاء.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتقام المباراة في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.

ووصل منتخب كاب فيردي إلى مصر أمس الأحد إلى القاهرة، ويقيم معسكره في منتجع الأسيوطي سبورت.

وخاض منتخب كاب فيردي مرانه الأول في مصر في منتجع الأسيوطي اليوم الإثنين استعدادا للمباراة.

ويعقد المدير الفني لمنتخب كاب فيردي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة للحديث عن المباراة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية للتصفيات ضد بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.