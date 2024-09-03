نهاية زمنه في أوروبا.. سمولينج إلى الفيحاء السعودي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 00:02

كتب : FilGoal

كريس سمولينج

أعلن نادي الفيحاء عن تعاقده مع كريس سمولينج قادما من روما الإيطالي.

كريس سمولينج

النادي : الفيحاء

الفيحاء

وتوصل الفيحاء لاتفاق مع اللاعب على توقيع عقد لمدة موسمين حتى 2026.

على الجانب الآخر تعاقد روما مع ماريو هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر لتعويض رحيل سمولينج.

المدافع الإنجليزي صاحب الـ 34 عاما انضم لروما في عام 2020 قادما من مانشستر يونايتد.

وتقلص دور سمولينج مع روما منذ الموسم الماضي الذي شارك خلاله في 12 مباراة فقط، بينما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وخلال مسيرته مع روما شارك سمولينج في 155 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 4.

وتوج سمولينج مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وأسهم في وصول الفريق لنهائي الدوري الأوروبي الذي خسره ضد إشبيلية بركلات الترجيح.

ويحتل الفيحاء حاليا المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد جولتين على بدايته بسبب خسارته في أول مباراتين من التعاون والنصر.

ميركاتو سمولينج روما الفيحاء
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