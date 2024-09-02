لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

ماريو هيرموسو

أعلن روما عن تعاقده مع ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد تم الاتفاق على عقد مدته 3 سنوات ينتهي في صيف 2027.

ويتضمن الاتفاق شرط للرحيل في يونيو 2026.

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وكان هيرموسو -29 عاما- قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ليغادره مجانا.

ويأتي ضم هيرموسو تعويضا لرحيل الإنجليزي كريس سمولينج الذي انتقل إلى الفيحاء السعودي.

ولعب هيرموسو في صفوف الأتلتي لـ 5 سنوات، منذ انتقاله إليه مقابل 25 مليون يورو قادما من إسبانيول في صيف 2019.

ماريو هيرموسو الدوري الإيطالي روما
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