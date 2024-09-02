لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو

أعلن روما عن تعاقده مع ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد تم الاتفاق على عقد مدته 3 سنوات ينتهي في صيف 2027.

ويتضمن الاتفاق شرط للرحيل في يونيو 2026.

وكان هيرموسو -29 عاما- قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ليغادره مجانا.

ويأتي ضم هيرموسو تعويضا لرحيل الإنجليزي كريس سمولينج الذي انتقل إلى الفيحاء السعودي.

ولعب هيرموسو في صفوف الأتلتي لـ 5 سنوات، منذ انتقاله إليه مقابل 25 مليون يورو قادما من إسبانيول في صيف 2019.