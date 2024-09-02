لتعويض سمولينج.. روما يتعاقد مع هيرموسو
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 23:59
كتب : FilGoal
أعلن روما عن تعاقده مع ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر.
ماريو هيرموسو
النادي : روما
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد تم الاتفاق على عقد مدته 3 سنوات ينتهي في صيف 2027.
ويتضمن الاتفاق شرط للرحيل في يونيو 2026.
وكان هيرموسو -29 عاما- قد انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ليغادره مجانا.
ويأتي ضم هيرموسو تعويضا لرحيل الإنجليزي كريس سمولينج الذي انتقل إلى الفيحاء السعودي.
ولعب هيرموسو في صفوف الأتلتي لـ 5 سنوات، منذ انتقاله إليه مقابل 25 مليون يورو قادما من إسبانيول في صيف 2019.
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