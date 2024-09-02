اتحاد جدة يضم دانيلو بيريرا

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - أندري أيوه

أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده مع دانيلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

ووقع دانيلو على عقد مع الاتحاد لمدة موسمين.

البرتغالي صاحب الـ 32 عاما انضم للاتحاد مقابل 5 ملايين يورو حصل عليهم باريس سان جيرمان.

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ويجيد دانيلو اللعب في مركزي وسط الملعب وقلب الدفاع.

بدأ دانيلو في فريق الشباب بإيشتوريل وانتقل إلى أكثر من فريق منهم بنفيكا وبورتو الذي تألق برفقته وكان بوابة لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وانضم دانيلو إلى باريس في 2021 وخلال تلك الفترة لعب 157 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع ثلاثة.

وتوج دانيلو مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 3 مرات ومثلهم بكأس السوبر الفرنسي ومرتين بكأس فرنسا.

ومع منتخب البرتغال لاعب دانيلو 74 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة وتوج بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وأصبح اللاعب البرتغالي رابع صفقات الاتحاد الأجنبية في فترة الانتقالات الحالية بعد حسام عوار ورايكوفيتش وموسى ديابي.

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