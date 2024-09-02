حمد إبراهيم يكشف مستجدات حالة إيهاب جلال

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن حالة المدير الفني إيهاب جلال.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حالة المدرب تتحسن وننتظر مرور الـ 48 ساعة المقبلة على خير".

وأضاف "إيهاب جلال تحمل الكثير من الضغوط لأجل النادي الإسماعيلي".

ومستقبل الموسم المقبل "نتمنى أن يتجاوز هذه المرحلة في علاجه أولا".

وأوضح "جلال كان قد حدد موعدا مبدئيا لتجمع اللاعبين يوم 15 سبتمبر، ولكن في آخر مرة جلست معه قرر أن يكون التجمع يوم 20".

واختتم "والآن لا يهمني شيئا سوى عودته بتمام الصحة".

وتعرض إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى أمس الأحد.

وأوضح مصدر مقرب من مدرب الدراويش لـ FilGoal.com: "تعرض إيهاب جلال لوعكة صحية ونُقل لإحدى مستشفيات القاهرة".

وأضاف "أجرى الفحوصات والأشعة الطبية وفي انتظار النتائج".

وتولى إيهاب جلال البالغ من العمر 57 عاما تدريب الدارويش بداية من الموسم الماضي.

يتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشفاء العاجل للكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي تعرض لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفىpic.twitter.com/MrfJ7nYmEK — Ismaily SC (@Ismailyofficial) September 1, 2024

وقاد الفريق للوصول لنصف نهائي كأس مصر، وودع كأس الرابطة من دور المجموعات.

وأنهى الإسماعيلي الموسم في المركز الـ 14 بترتيب الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال فنيا كل من تليفونات بني سويف ومصر للمقاصة وإنبي والزمالك وأهلي طرابلس الليبي والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وفاركو ومنتخب مصر.