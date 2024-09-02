وداعا إنجلترا.. ويليان في أولمبياكوس

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

ويليان

أغلن نادي أوليمبياكوس عن تعاقده مع البرازيلي ويليان لاعب فولام السابق في صفقة انتقال حر.

ويليان

النادي : لاعب حر

أولمبياكوس

وانتهى تعاقد اللاعب البرازيلي مع فولام وأصبح لاعبا حرا.

وأفاد رومانو أن ويليان كان لديه العديد من العروض الأخرى بعد موسم جيد رفقة فولام.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما مع فولام في 67 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

ورحل ويليان عن صفوف أرسنال نحو كورينثيانز البرازيلي في أغسطس 2021 بعدما فسخ تعاقده مع النادي اللندني.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ويليان أولمبياكوس
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