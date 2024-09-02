خبر في الجول - ضياء النجار مترجما لـ كولر في الأهلي

قرر النادي الأهلي تعيين الدكتور ضياء الدين النجار في منصب المترجم الخاص بـ مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن ضياء النجار أصبح مترجما لكولر خلفا لـ خالد الجوادي الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.

وظهر النجار لأول مرة في مران الأهلي اليوم الإثنين، بعد عودة الفريق للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

ويعد ضياء الدين النجار أستاذ علوم اللغة الألمانية وأدابها بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وبدأ الأهلي فترة الإعداد للموسم الجديد من أجل خوض مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد جورماهيا الكيني.

وكذلك السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.