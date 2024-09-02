بظهور قميص التدريب الجديد.. عطية الله والساعي وأيمن في اليوم الأول لتجميع الأهلي وتواجد معلول

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 22:20

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - عمر الساعي - يحيى عطية الله

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات من جديد بعد فترة من الحصول على راحة سلبية عقب حسم الدوري المصري الموسم الماضي.

عمر الساعي

النادي : الأهلي

يحيى عطية الله

النادي : الأهلي

الأهلي

وبدأ الأهلي فترة الإعداد للموسم الجديد من أجل خوض مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد جورماهيا الكيني.

وكذلك السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

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وشهد مران الأهلي غياب اللاعبين الدوليين لانضمامهم لمنتخب مصر وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد هاني.

وظهر في المران علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق والذي يعاني من إصابة بقطع في وتر أكيليس وتواجد رفقة مارسيل كولر المدير الفني.

على جانب آخر شهد مران الأهلي الظهور الأول لقميص الفريق الجديد الخاص بالتدريبات في الموسم المقبل 2024-2025.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القميص الرسمي للمباريات في الأيام القليلة المقبلة.

كما شارك في المران المغربي يحيى عطية الله المنضم للأهلي قبل أيام قادما من سوتشي الروسي.

وأيضا شارك عمر الساعي آخر المنضمين للأهلي قادما من الإسماعيلي. وكذلك يوسف أيمن المنضم للأهلي قادما من الدحيل القطري.

بينما تأجل الظهور الأول للمدافع أشرف داري لتواجده مع منتخب المغرب.

ويتواجد أيضا وسام أبو علي مهاجم الفريق وهداف الدوري المصري الموسم الماضي مع منتخب فلسطين.

الأهلي يحيى عطية الله عمر الساعي الدوري المصري
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